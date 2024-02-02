В Аргентине задержали россиянина по запросу Украины
Аргентинский суд освободил под подписку о невыезде россиянина, задержанного в аэропорту Буэнос-Айреса по запросу Украины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заведующего консульским отделом посольства РФ в республике Наталию Пустовалову.
Ранее в Аргентине задержали сына российского бизнесмена Игоря Чуркина. Как сообщает Государственное бюро расследований (ГБР) Украины, мужчина обманом пытался сохранить бизнес во Львове за счет госбанка. Уточняется, что в Буэнос-Айрес он прилетел в туристических целях.
По данным украинского ведомства, россиянин взял крупный кредит под залог своего имущества. Позже не смог вернуть денежные средства в государственный банк, однако не хотел потерять и недвижимость. Для блокировки аукциона по продаже залогового имущества, предприятие подало в полицию заведомо ложное заявление о совершении уголовного правонарушения представителями банка. Когда обман был раскрыт, на Украине сына бизнесмена Чуркина заочно приговорили к двум годам лишения свободы.
На данный момент обсуждается вопрос его экстрадиции на Украину. Суд вынесет решение в течение 45 дней.
Ранее окружной суд Ларнаки отказал американским властям в экстрадиции россиянина Артура Петрова. Гражданин РФ был арестован на Кипре по запросу США в августе 2023 года. Американские правоохранители обвинили Петрова в обходе санкций и незаконном экспорте в РФ микроэлектроники, произведенной в Соединенных Штатах, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru