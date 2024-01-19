В Казахстане задержали находящегося в международном розыске россиянина

По данным ведомства, 38-летний гражданин Узбекистана три года находился в международном розыске, на родине его осудили за разбойное нападение.

«Установлено, что в 2020 году он совершил побег из мест лишения свободы, а после незаконно пересек границу Казахстана. По данному факту ... обстоятельства выясняются», — подчеркнули в МВД.

Второго гражданина Узбекистана разыскивала полиция Астаны за хранение наркотиков. Третьего подозреваемого, находившегося в международном розыске россиянина, задержали в Келесском районе.

«Молодой человек был объявлен в розыск в соседней стране в декабре 2022 года и скрывался на территории Казахстана», — отмечается в сообщении.

Решается вопрос об экстрадиции задержанных.

Ранее Генпрокуратура Казахстана сообщила об экстрадиции в Россию сотрудника компании F.A.C.C.T. Никиты Кислицина, которому вменяют неправомерный доступ к охраняемой компьютерной информации, пишет RT.

