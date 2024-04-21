Арестованы трое обвиняемых в поставке некачественных продуктов в ВС РФ
Троих обвиняемых в поставке некачественных продуктов Вооруженным Силам (ВС) РФ взяли под арест в Москве. Такое решение принял Басманный суд столицы, сообщает РИА Новости.
Обвиняемые будут находиться под арестом, согласно решению суда, до 19 июня 2024 года.
Александр Михаленко, Валерий Ковачевич и Эльвира Смирнова подозреваются в растратах в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ). Их обвиняют в поставках в российскую армию продуктов, которые не соответствовали по качеству, превышали расходы по их приготовлению, а контракты на поставки были заведомо завышены.
Ранее Госбюро расследований (ГБР) Украины заявило о раскрытии преступной схемы масштабного хищения продуктов питания для Вооружённых сил страны (ВСУ), сообщает пресс-служба ведомства. В ведомстве указали, что в результате 70 обысков были изъяты более семи тонн продукции, а также заработанные преступным путём почти 4 млн гривен (109 тысяч долларов). С целью возмещения ущерба силовики изъяли также десятки автомобилей, а продукты вернут ВСУ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru