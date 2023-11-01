Адвокат: футболисту Бугаеву грозит до 30 лет тюрьмы за наркотики

Бывший футболист сборной России Алексей Бугаев может получить до 30 лет лишения свободы по двум статьям за наркотики, заявил адвокат по уголовным делам Максим Калинов.

СМИ: Экс-футболиста сборной России Бугаева задержали с наркотиками в Краснодаре

Футболиста задержали 1 ноября с 500 граммами мефедрона. Он признался, что подрабатывал наркокурьером. Против спортсмена возбудили уголовное дело о торговле запрещенными веществами в особо крупном размере.

По словам Калинова, наказание за сбыт наркотических веществ (ст. 228.1 ч.5) составляет от 15 до 20 лет лишения свободы. Эксперт отметил, что в основном статья идет в совокупности с ч. 2 ст. 210 (участие в преступном сообществе). По второй статье футболисту грозит до 10 лет заключения.

«Если он будет признан виновным, то срок, однозначно, будет реальным», - сказал адвокат в беседе с «Газетой.Ru».

Ранее в Амстердаме задержали бывшего защитника футбольного клуба «Спартак» Душана Петковича. При нем обнаружили 115 килограммов кокаина, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Руслан Кривобок
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