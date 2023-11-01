Адвокат: футболисту Бугаеву грозит до 30 лет тюрьмы за наркотики

Футболиста задержали 1 ноября с 500 граммами мефедрона. Он признался, что подрабатывал наркокурьером. Против спортсмена возбудили уголовное дело о торговле запрещенными веществами в особо крупном размере.

По словам Калинова, наказание за сбыт наркотических веществ (ст. 228.1 ч.5) составляет от 15 до 20 лет лишения свободы. Эксперт отметил, что в основном статья идет в совокупности с ч. 2 ст. 210 (участие в преступном сообществе). По второй статье футболисту грозит до 10 лет заключения.

«Если он будет признан виновным, то срок, однозначно, будет реальным», - сказал адвокат в беседе с «Газетой.Ru».

Ранее в Амстердаме задержали бывшего защитника футбольного клуба «Спартак» Душана Петковича. При нем обнаружили 115 килограммов кокаина, передает «Радиоточка НСН».

