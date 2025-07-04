В Москве вручили национальную премию «Медиа-Менеджер России»

Награды были вручены, в том числе, гендиректору Первого канала Константину Эрнсту, главреду газеты «Московский комсомолец» и председателю «Союза журналистов Москвы» Павлу Гусеву.

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьёв и главред газеты «Вечерняя Москва» Александр Куприянов были отмечены «За вклад в развитие отрасли». В номинации «Региональные медиа» заветную статуэтку вручили шеф-редактору «Вечерней Москвы» Анне Балюк.

«За 25 лет премия «Медиа-Менеджер России» стала очень престижной в медиасообществе... особенно приятно, что помнят про газетную и журнальную индустрию», — отметил Александр Куприянов.

Ранее президент РФ Владимир Путин наградил пресс-секретаря «Роснефти», журналиста Михаила Леонтьева орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

