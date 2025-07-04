В Москве вручили национальную премию «Медиа-Менеджер России»
В российской столице прошла XXV церемония вручения национальной премии «Медиа-Менеджер России». Как сообщает «Вечерняя Москва», статуэтки в виде золотой чайки получили лучшие топ-менеджеры медиа, рекламной и PR-индустрии.
Награды были вручены, в том числе, гендиректору Первого канала Константину Эрнсту, главреду газеты «Московский комсомолец» и председателю «Союза журналистов Москвы» Павлу Гусеву.
Глава Союза журналистов России Владимир Соловьёв и главред газеты «Вечерняя Москва» Александр Куприянов были отмечены «За вклад в развитие отрасли». В номинации «Региональные медиа» заветную статуэтку вручили шеф-редактору «Вечерней Москвы» Анне Балюк.
«За 25 лет премия «Медиа-Менеджер России» стала очень престижной в медиасообществе... особенно приятно, что помнят про газетную и журнальную индустрию», — отметил Александр Куприянов.
Ранее президент РФ Владимир Путин наградил пресс-секретаря «Роснефти», журналиста Михаила Леонтьева орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Сбой произошёл в работе мобильных операторов и сервиса по отслеживанию сбоев
- Песков: Сроки послания президента Федеральному собранию пока не определены
- МО РФ: Средства ПВО за два часа уничтожили 14 дронов ВСУ
- Песков: Москва внимательно относится к заявлениям Трампа о конфликте в Украине
- Минобороны РФ заявило об очереном обмене пленными с Украиной
- Минобороны РФ сообщило о ночном ударе по военным объектам в Киеве
- Сикорский заявил о повреждении здания посольства Польши в Киеве
- ВС России освободили Предтечино в ДНР
- В Новой Москве столкнулись автобус и два автомобиля
- В Азове ввели локальный режим ЧС после атаки дронов