Арестована директор фирмы, организовывавшая работу сгоревшего ночного клуба «Полигон»

На два месяца отправилась под стражу директор фирмы «Империя» Наталья Беленогова, организовавшая работу кафе-клуба «Полигон» в Костроме, который сгорел 5 ноября.

Прокуратура: эвакуационные выходы в ночном клубе в Костроме были заперты

«Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, по 4 января [2023 года]», - цитирует ТАСС решение судьи Свердловского районного суда Костромы.

Беленогову подозревают в совершении преступления по ч. 3 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть двух и более лиц». Отмечается, что Беленогова во время суда просила о домашнем аресте вместо заключения под стражу.

5 ноября в костромском клубе «Полигон» произошел пожар. Перед ЧП в заведении произошла драка, в ходе которой один из посетителей запустил пиротехнику. При пожаре погибли 13 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
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