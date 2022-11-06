Арестована директор фирмы, организовывавшая работу сгоревшего ночного клуба «Полигон»

«Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, по 4 января [2023 года]», - цитирует ТАСС решение судьи Свердловского районного суда Костромы.

Беленогову подозревают в совершении преступления по ч. 3 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть двух и более лиц». Отмечается, что Беленогова во время суда просила о домашнем аресте вместо заключения под стражу.

5 ноября в костромском клубе «Полигон» произошел пожар. Перед ЧП в заведении произошла драка, в ходе которой один из посетителей запустил пиротехнику. При пожаре погибли 13 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

