Арестован начальник угрозыска в Приморье

Суд вынес решение об аресте начальника управления угрозыска УМВД РФ по Приморскому краю Андрея Миляева, пишет РИА Новости.

Названы причины коррупции и мошенничества среди сотрудников ФСБ

Ранее СМИ писали о задержании Миляева по подозрению в злоупотреблении полномочиями. В результате незаконной деятельности он получил пять миллионов рублей, отмечает RT.

Кроме того, по месту жительства Миляева были обнаружены денежные средства в валюте и рублях на общую сумму около миллиона рублей, сообщает телеканал «360».

Ранее полковник ФСБ в запасе Владимир Луценко рассказал НСН, почему в последнее время участились случаи арестов высокопоставленных силовиков и чиновников.

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ФОТО: pxhere.com
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