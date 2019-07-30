Арестован начальник угрозыска в Приморье

Ранее СМИ писали о задержании Миляева по подозрению в злоупотреблении полномочиями. В результате незаконной деятельности он получил пять миллионов рублей, отмечает RT.

Кроме того, по месту жительства Миляева были обнаружены денежные средства в валюте и рублях на общую сумму около миллиона рублей, сообщает телеканал «360».

Ранее полковник ФСБ в запасе Владимир Луценко рассказал НСН, почему в последнее время участились случаи арестов высокопоставленных силовиков и чиновников.

