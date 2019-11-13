Глава ростовского ГУ ФСИН арестован по подозрению в разглашении гостайны
13 ноября 201922:17
В Ростове-на-Дону по делу о разглашении гостайны арестован глава Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по региону Муслим Даххаев. Об этом сообщает Интерфакс.
Срок ареста не сообщается. Даххаев вместе со своими заместителями подозревается в разглашении информации, содержащей государственную тайну. Ранее сегодня сообщалось об их задержании.
Как отмечает агентство, свою должность Даххаев занимал с июля 2018 года. Ранее работал в МВД Дагестана.
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ФОТО: pxhere.com
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