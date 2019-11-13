Глава ростовского ГУ ФСИН арестован по подозрению в разглашении гостайны

Срок ареста не сообщается. Даххаев вместе со своими заместителями подозревается в разглашении информации, содержащей государственную тайну. Ранее сегодня сообщалось об их задержании.

Как отмечает агентство, свою должность Даххаев занимал с июля 2018 года. Ранее работал в МВД Дагестана.



