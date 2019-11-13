Всё руководство ростовского ФСИН задержано за разглашение гостайны

Об этом сообщил «Интерфаксу» заместитель директора Службы Валерий Максименко. Он предполагает с большой долей вероятности, что задержанным также предъявят обвинения в коррупции, уточнят RT.

Этим делом занимается Федеральная служба безопасности. Сейчас уже начались допросы задержанных. Проводятся другие следственные действия по сбору доказательств, необходимых для предъявления официального обвинения.

