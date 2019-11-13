Всё руководство ростовского ФСИН задержано за разглашение гостайны

13 ноября 201912:48

Руководство Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ростовской области в полном составе заподозрили в разглашении государственной тайны. По делу задержаны начальник регионального главка ФСИН Муслим Даххаев и его заместители.

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Об этом сообщил «Интерфаксу» заместитель директора Службы Валерий Максименко. Он предполагает с большой долей вероятности, что задержанным также предъявят обвинения в коррупции, уточнят RT.

Этим делом занимается Федеральная служба безопасности. Сейчас уже начались допросы задержанных. Проводятся другие следственные действия по сбору доказательств, необходимых для предъявления официального обвинения.

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Фото: 61.fsin.su
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