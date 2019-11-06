ФСИН: Условия содержания в тюрьмах РФ не хуже, чем в британских

Уровень медицинского обслуживания и условия содержания в российских тюрьмах были отмечены на конференции глав тюремных служб мира в Аргентине. Об этом заявил замглавы ФСИН Валерий Максименко. Он заявил, что многие страны Европы в связи с наплывом беженцев из Африки и Ближнего Востока столкнулись с такой проблемой, как туберкулёз. Россия, по его словам, является лидером по лечению этой болезни, отмечает "Говорит Москва".

Кроме того, Валерий Максименко заявил, что на конференции также были отмечены условия содержания в российских тюрьмах. По его словам, теперь они соответствуют стандартам британских, и прибывающие оттуда эксперты отмечают серьезные подвижки в улучшении условий в российских исправительных учреждениях.

Добавим, ежегодная международная конференция руководителей тюремных служб мира проходила с 1 по 5 ноября в Буэнос-Айресе. ФСИН России на форуме представлял Валерий Максименко.