ФСИН: Условия содержания в тюрьмах РФ не хуже, чем в британских
Уровень медицинского обслуживания и условия содержания в российских тюрьмах были отмечены на конференции глав тюремных служб мира в Аргентине. Об этом заявил замглавы ФСИН Валерий Максименко. Он заявил, что многие страны Европы в связи с наплывом беженцев из Африки и Ближнего Востока столкнулись с такой проблемой, как туберкулёз. Россия, по его словам, является лидером по лечению этой болезни, отмечает "Говорит Москва".
Кроме того, Валерий Максименко заявил, что на конференции также были отмечены условия содержания в российских тюрьмах. По его словам, теперь они соответствуют стандартам британских, и прибывающие оттуда эксперты отмечают серьезные подвижки в улучшении условий в российских исправительных учреждениях.
Добавим, ежегодная международная конференция руководителей тюремных служб мира проходила с 1 по 5 ноября в Буэнос-Айресе. ФСИН России на форуме представлял Валерий Максименко.
Напомним, ранее стало известно, в ближайшее время в Госдуму будет внесён законопроект, подразумевающий ограничение использования сотовой связи в местах лишения свободы. Автором инициативы выступил депутат Александр Хинштейн. По его словам, это поможет бороться с многочисленными случаями мошенничества, когда заключенные звонят гражданам под видом банковских работников и выманивают у них данные карт для хищения средств, либо, к примеру, представляются «попавшим в ДТП сыном» и просят у шокированных родителей передать крупные суммы для «откупа от правоохранителей».
В эфире НСН глава комиссии по гражданскому контролю за правоохранительными органами Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Игорь Каляпин заявил, что считает странной такую меру борьбы с мошенниками.
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