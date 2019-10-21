Арестован ещё один фигурант дела о разрушении дамбы в Красноярском крае
Ещё один фигурант дела о разрушении дамбы в Красноярском крае арестован. Как отмечает ТАСС, им является мастер компании «Сисим» Евгений Александров. Следствие обвиняет мужчину в том, что он не предоставил работникам безопасные условия труда, а также не проконтролировал должным образом ремонт дамбы. Сам Александров вину не признает, отмечая, что в должности на этом участке он находится меньше месяца. Ранее гендиректор и ещё один горный мастер артели «Сисим» не признали вину в прорыве на гидротехническом сооружении. Начальник участка Андрей Еганов вину признал и раскаялся.
Напомним, в ночь на субботу, 19 октября, около посёлка Щетинкино на юге Красноярского края разрушилась дамба золотодобывающей артели. В результате погибло 15 человек. Пятеро числятся пропавшими без вести. Известно, что после обрушения пятиметровая волна из глины, камней и грязи снесла два общежития и хозяйственные постройки, которые размещались в поселке золотодобытчиков. Также стало известно, что за месяц до катастрофы дамбу, которая прорвалась первой.
Ранее НСН писала, что за семьями погибших при прорыве дамб в Курагинском районе Красноярского края закрепят социальных работников. Как пишет ТАСС, об этом заявила министр социальной политики региона Ирина Пастухова. Она подчеркнула, что ни одна из семей не останется без внимания и поддержки.
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