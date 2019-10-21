Арестован ещё один фигурант дела о разрушении дамбы в Красноярском крае

21 октября 201916:35

Ещё один фигурант дела о разрушении дамбы в Красноярском крае арестован. Как отмечает ТАСС, им является мастер компании «Сисим» Евгений Александров. Следствие обвиняет мужчину в том, что он не предоставил работникам безопасные условия труда, а также не проконтролировал должным образом ремонт дамбы. Сам Александров вину не признает, отмечая, что в должности на этом участке он находится меньше месяца. Ранее гендиректор и ещё один горный мастер артели «Сисим» не признали вину в прорыве на гидротехническом сооружении. Начальник участка Андрей Еганов вину признал и раскаялся.

Напомним, в ночь на субботу, 19 октября, около посёлка Щетинкино на юге Красноярского края разрушилась дамба золотодобывающей артели. В результате погибло 15 человек. Пятеро числятся пропавшими без вести. Известно, что после обрушения пятиметровая волна из глины, камней и грязи снесла два общежития и хозяйственные постройки, которые размещались в поселке золотодобытчиков. Также стало известно, что за месяц до катастрофы дамбу, которая прорвалась первой.

44 человека пострадали от прорыва дамбы под Красноярском

Ранее НСН писала, что за семьями погибших при прорыве дамб в Курагинском районе Красноярского края закрепят социальных работников. Как пишет ТАСС, об этом заявила министр социальной политики региона Ирина Пастухова. Она подчеркнула, что ни одна из семей не останется без внимания и поддержки.

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ФОТО: МЧС по Красноярскому краю
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