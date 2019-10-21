44 человека пострадали от прорыва дамбы под Красноярском
21 октября 201910:09
Количество пострадавших в результате прорыва дамбы в Курагинском районе Красноярского края увеличилось до 44 человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу холдинга «Сибзолото».
По последней информации, среди получивших травмы 9 человек сейчас находятся в больнице, еще четверо из них в тяжелом состоянии доставлены в краевую больницу.
Ранее НСН писала в последствии прорыва дамбы первичная медицинская помощь была оказана 27 пострадавшим.
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ФОТО: МЧС по Красноярскому краю
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