44 человека пострадали от прорыва дамбы под Красноярском

Количество пострадавших в результате прорыва дамбы в Курагинском районе Красноярского края увеличилось до 44 человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу холдинга «Сибзолото».

По последней информации, среди получивших травмы 9 человек сейчас находятся в больнице, еще четверо из них в тяжелом состоянии доставлены в краевую больницу.

Ранее НСН писала в последствии прорыва дамбы первичная медицинская помощь была оказана 27 пострадавшим.

