«Авторитетный» писатель назвал подготовку фсиновцев в школе «отвратительным делом»

«Это отвратительно. У меня десять лет отсиженных. Я не видел ни разу ни Макаренко (всемирно известный воспитатель, педагог и писатель), герой Соцтруда - НСН), ни Сухомлинских (Василий Сухомлинский – советский педагог, герой Соцтруда - НСН). Туда идут либо клинические садисты, либо люди, которые стремятся сделать какой-то гешефт на работе в этих структурах. Если ситуация будет переломлена, туда будут посылать людей, которые преследуют другие цели – я бы рад это приветствовать. Но для того, чтобы такие люди появились, должна быть какая-то государственная идея. И в рамках этой идеи перевоспитывать преступников. Но ведь у нас никакой идеи не сформулировано. Не сформулирована национальная идея. Эти люди получат какое-то образование. С чем они пойдут в лагеря? Если нет идеи, то нечему там учить. Это будут просто вертухаи, надзиратели, жандармы», - сказал он.

По мнению собеседника НСН, подготовка кадров правоохранительных органов в стране – это системная проблема. «Мы можем как угодно осуждать преступников. Я имею в виду идейных преступников. Но у них есть какая-то база, какая-то убежденность. А у ментов вообще ничего нету! Я как отошедший – у меня пятеро детей – я думаю о жизни своих детей в нашей стране. Должна быть национальная идея. А как она может быть, когда мы боимся сказать, что мы поддерживаем «русскую весну» на Донбассе?! Когда вчера опять убили эти ... - я не знаю, как их назвать, их национальности еще нет, но уже ясно, кто это был – спецназовца ГРУ в Красногорске? Парень, спортсмен, только что оттарабанил в Сирии, на благо государства предотвращал, как Владимир Владимирович сказал – «уничтожить гадину на дальних подступах». Вот он уничтожал «на дальних подступах», а его в родном Красногорске взяли и зарезали! Ну какая идея?!» - посетовал бывший сиделец.

Напомним, ранее Следственный комитет сообщил об убийстве 24-летнего военнослужащего в подмосковном Красногорске. По данным ведомства, военный был ветераном боевых действий и попытался заступить за одного из участников массовой драки. Он сделал несколько предупредительных выстрелов в воздух из травматического пистолета, после чего его ударили ножом в сердце. Согласно сообщению СК, личности участников происшествия установлены, их национальность ведомство не уточняло.

