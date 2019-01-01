Следователи задержали убийцу спецназовца Никиты Белянкина
Следователи выяснили, кто нанес смертельную травму ножом бывшему спецназовцу Никите Белянкину во время драки в Подмосковье. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Злоумышленнику предъявлено обвинение, передает RT.
По словам Петренко, задержаны еще двое участников конфликта. Накануне сообщалось о задержании двух участников драки, сообщает «Свободная пресса».
Сейчас для задержанных определяется мера пресечения.
Трагический инцидент произошел в ночь на воскресенье, 2 июня, в подмосковном Путилково под Красногорском, сообщает Москва 24. 24-летний бывший спецназовец ГРУ, участник боевых действий в Сирии Никита Белянкин вмешался в конфликт посторонних людей, пытаясь помощь мужчине, которого избивали. Спецназовец получил ножом удар в грудь. От полученного ранения он скончался.
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