Следователи задержали убийцу спецназовца Никиты Белянкина

Следователи выяснили, кто нанес смертельную травму ножом бывшему спецназовцу Никите Белянкину во время драки в Подмосковье. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Злоумышленнику предъявлено обвинение, передает RT.

По словам Петренко, задержаны еще двое участников конфликта. Накануне сообщалось о задержании двух участников драки, сообщает «Свободная пресса».

Сейчас для задержанных определяется мера пресечения.

Трагический инцидент произошел в ночь на воскресенье, 2 июня, в подмосковном Путилково под Красногорском, сообщает Москва 24. 24-летний бывший спецназовец ГРУ, участник боевых действий в Сирии Никита Белянкин вмешался в конфликт посторонних людей, пытаясь помощь мужчине, которого избивали. Спецназовец получил ножом удар в грудь. От полученного ранения он скончался.



