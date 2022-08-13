Арестовали нападавшего на писателя Рушди
Мужчину, который напал на британского писателя Салмана Рушди в штате Нью-Йорк, арестовали за покушение на убийство второй степени и нападение второй степени. Об этом сообщается на сайте полиции штата, передает РИА Новости.
«12 августа 2022 года Бюро уголовных расследований арестовало 24-летнего Хади Матара… за покушение на убийство 2-й степени и нападение 2-й степени. Матар… доставлен в тюрьму округа Чаутаука, и 13 августа 2022 года ему будет предъявлено обвинение в централизованном порядке», - говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что Салман Рушди получил ножевое ранение в шею в результате нападения на него неизвестного в Нью-Йорке перед своей лекцией, передает ТАСС.
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