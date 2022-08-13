Арестовали нападавшего на писателя Рушди

«12 августа 2022 года Бюро уголовных расследований арестовало 24-летнего Хади Матара… за покушение на убийство 2-й степени и нападение 2-й степени. Матар… доставлен в тюрьму округа Чаутаука, и 13 августа 2022 года ему будет предъявлено обвинение в централизованном порядке», - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Салман Рушди получил ножевое ранение в шею в результате нападения на него неизвестного в Нью-Йорке перед своей лекцией, передает ТАСС.

