Британский писатель Рушди получил ножевое ранение в шею

Британский писатель индийского происхождения Салман Рушди получил ножевое ранение в шею в результате нападения на него неизвестного в Нью-Йорке. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что инцидент произошёл перед лекцией литератора. Сообщалось, что время представления, на сцену ворвался мужчина, который стал избивать Рушди.

Отмечается, что злоумышленника задержали.

Ранее в Японии было совершено нападение на бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ. Политик был ранен в шею во время уличного выступления, врачи спасти его жизнь не смогли.

