Арест экс-замглавы Минпросвещения Раковой продлили до следующей весны

Согласно постановлению суда, Раковой продлили меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 6 марта 2022 года.

Ранее Тверской суд Москвы до 5 марта 2022 года оставил под стражей гражданского мужа Раковой Артура Стеценко, который обвиняется в мошенничестве.

Экс-замминистра Раковой вменяются три эпизода хищения бюджетных денежных средств, выделенных Фонду новых форм образования. Общая сумма претензий составляет около 50 млн рублей.

