Арест экс-замглавы Минпросвещения Раковой продлили до следующей весны

Бывшая заместитель главы Минпросвещения Марина Ракова останется в СИЗО до весны 2022 года. Как сообщает ТАСС, соответствующее решение было принято Тверским судом Москвы.

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Согласно постановлению суда, Раковой продлили меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 6 марта 2022 года.

Ранее Тверской суд Москвы до 5 марта 2022 года оставил под стражей гражданского мужа Раковой Артура Стеценко, который обвиняется в мошенничестве.

Экс-замминистра Раковой вменяются три эпизода хищения бюджетных денежных средств, выделенных Фонду новых форм образования. Общая сумма претензий составляет около 50 млн рублей.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АрестСИЗОМошенничествоМинпросвет
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