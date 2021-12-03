Арест экс-замглавы Минпросвещения Раковой продлили до следующей весны
Бывшая заместитель главы Минпросвещения Марина Ракова останется в СИЗО до весны 2022 года. Как сообщает ТАСС, соответствующее решение было принято Тверским судом Москвы.
Согласно постановлению суда, Раковой продлили меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 6 марта 2022 года.
Ранее Тверской суд Москвы до 5 марта 2022 года оставил под стражей гражданского мужа Раковой Артура Стеценко, который обвиняется в мошенничестве.
Экс-замминистра Раковой вменяются три эпизода хищения бюджетных денежных средств, выделенных Фонду новых форм образования. Общая сумма претензий составляет около 50 млн рублей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru