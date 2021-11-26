Академики РАН попросили Путина вмешаться в дело ректора «Шанинки»

Свою подпись под текстом поставили 59 академиков, член-корреспондентов и профессоров РАН, которые заявили, что обвинения в адрес Зуева являются «абсурдными», а действия органов следствия - «жестокими».

Академики выразили свою обеспокоенность не только судьбой вуза, который завоевал «значительный авторитет и в России, и за рубежом», но и здоровьем Зуева, который «перенёс за этот год три операции».

«Когда-то российская власть призывала «прекратить кошмарить бизнес»... сегодня мы опасаемся, как бы происходящее с Зуевым и «Шанинкой» не стало бы одним из звеньев нового «кошмара» для российской науки и высшей школы», - заключили учёные.

Ранее ректору «Шанинки» Зуеву предъявили обвинение в сговоре с экс-заместителем министра просвещения Мариной Раковой и бывшим заместителем директора «Фонда новых форм развития образования» Евгением Заком, в результате чего в РАНХиГС были фиктивно трудоустроены 12 сотрудников Минпросвещения, сообщает RT. Причинённый ущерб оценили более чем в 20 млн рублей.

