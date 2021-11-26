Академики РАН попросили Путина вмешаться в дело ректора «Шанинки»
Академики Российской академии наук (РАН) написали открытое письмо, в котором попросили президента Владимира Путина взять под личный контроль дело ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергея Зуева и отменить его арест, сообщает Deutsche Welle.
Свою подпись под текстом поставили 59 академиков, член-корреспондентов и профессоров РАН, которые заявили, что обвинения в адрес Зуева являются «абсурдными», а действия органов следствия - «жестокими».
Академики выразили свою обеспокоенность не только судьбой вуза, который завоевал «значительный авторитет и в России, и за рубежом», но и здоровьем Зуева, который «перенёс за этот год три операции».
«Когда-то российская власть призывала «прекратить кошмарить бизнес»... сегодня мы опасаемся, как бы происходящее с Зуевым и «Шанинкой» не стало бы одним из звеньев нового «кошмара» для российской науки и высшей школы», - заключили учёные.
Ранее ректору «Шанинки» Зуеву предъявили обвинение в сговоре с экс-заместителем министра просвещения Мариной Раковой и бывшим заместителем директора «Фонда новых форм развития образования» Евгением Заком, в результате чего в РАНХиГС были фиктивно трудоустроены 12 сотрудников Минпросвещения, сообщает RT. Причинённый ущерб оценили более чем в 20 млн рублей.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,5 млн+34 690 / сут.
Умерли
270 тыс.+1 235 / сут.
Выздоровели
8,2 млн+36 145 / сут.
- Мишустин: На Курилах будет введен режим свободной таможенной территории
- Зеленский признал, что вероятность войны с Россией существует
- Телеграм: Экскурсия в морг и наследство Чубайса
- Академики РАН попросили Путина вмешаться в дело ректора «Шанинки»
- Захарова: Для решения ситуации в Донбассе есть только путь переговоров
- Евросоюз намерен запретить авиасообщение с государствами юга Африки
- Футболисты почтят память погибших на шахте в Кузбассе
- Мурашко оценил комбинацию «Спутника V» и «Спутника Лайт»
- В Калининграде задержали депутата КПРФ
- Суд в Казани рассмотрит дела участников несогласованной акции против QR-кодов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru