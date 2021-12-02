Гражданскому мужу экс-замминистра просвещения Раковой продлили срок ареста
Тверской суд Москвы по просьбе следствия ещё на три месяца оставил под стражей Артура Стеценко - гражданского мужа бывшей замглавы Минпросвещения и вице-президента Сбербанка Марины Раковой. Мужчину обвиняют в мошенничестве.
«Срок содержания под стражей Стеценко продлен до 5 марта 2022 года», - сообщили в пресс-службе суда.
С 2017 по 2019 год, когда Ракова руководила Фондом новых форм развития образования, Стеценко был фиктивно там трудоустроен и под видом специалиста незаконно получил, по мнению следствия, свыше 9 млн руб.
Саму Ракову также арестовали. Ей вменяют три эпизода хищения бюджетных денежных средств, выделенных Фонду новых форм образования. Общая сумма претензий к Раковой составляет около 50 млн руб.
Ранее сообщалось, что ректора «Шанинки» задержали и допросили по «делу Раковой».
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