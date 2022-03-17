Американской баскетболистке продлили срок ареста в России

Американская баскетболистка, выступавшая за екатеринбургский УГМК, останется под стражей до 19 мая, сообщает ТАСС. В четверг Химкинский суд Московской области вынес в отношении спортсменки из США постановление о продлении срока ареста. Она подозревается в контрабанде наркотиков в Россию.

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«Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания под стражей гражданки США Грайнер до 19 мая», - сообщили в суде.

Олимпийская чемпионка 2016 года была задержана по подозрению в попытке нелегально ввезти в РФ гашишное масло. Запрещенное к ввозу в Россию вещество обнаружили при досмотре в аэропорту Шереметьево.

Ранее суд продлил арест экс-замглавы Минпросвещения Раковой по делу о мошенничестве.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НаркотикиСудАрестБаскетбол
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