Американской баскетболистке продлили срок ареста в России

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания под стражей гражданки США Грайнер до 19 мая», - сообщили в суде.

Олимпийская чемпионка 2016 года была задержана по подозрению в попытке нелегально ввезти в РФ гашишное масло. Запрещенное к ввозу в Россию вещество обнаружили при досмотре в аэропорту Шереметьево.

Ранее суд продлил арест экс-замглавы Минпросвещения Раковой по делу о мошенничестве.

