Американской баскетболистке продлили срок ареста в России
Американская баскетболистка, выступавшая за екатеринбургский УГМК, останется под стражей до 19 мая, сообщает ТАСС. В четверг Химкинский суд Московской области вынес в отношении спортсменки из США постановление о продлении срока ареста. Она подозревается в контрабанде наркотиков в Россию.
«Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания под стражей гражданки США Грайнер до 19 мая», - сообщили в суде.
Олимпийская чемпионка 2016 года была задержана по подозрению в попытке нелегально ввезти в РФ гашишное масло. Запрещенное к ввозу в Россию вещество обнаружили при досмотре в аэропорту Шереметьево.
Ранее суд продлил арест экс-замглавы Минпросвещения Раковой по делу о мошенничестве.
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