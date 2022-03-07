Гражданин Турции арестован на 15 суток за участие в несогласованной акции в Москве
Гражданин Турции арестован на 15 суток за участие в несогласованной антивоенной акции в Москве. Об этом сообщает «Интерфакс».
По данным полиции, турок Юнус Тутар Эмре, участвуя в акции, мешал движению транспорта.
Адвокат Эмре будет обжаловать соответствующее решение суда.
Несогласованные акции проходят в разных городах РФ с 24 февраля. В этот день рано утром президент РФ Владимир Путин начал военную операцию на территории Укрианы, назвав ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».
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