Гражданин Турции арестован на 15 суток за участие в несогласованной акции в Москве

Гражданин Турции арестован на 15 суток за участие в несогласованной антивоенной акции в Москве. Об этом сообщает «Интерфакс».

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По данным полиции, турок Юнус Тутар Эмре, участвуя в акции, мешал движению транспорта.

Адвокат Эмре будет обжаловать соответствующее решение суда.

Несогласованные акции проходят в разных городах РФ с 24 февраля. В этот день рано утром президент РФ Владимир Путин начал военную операцию на территории Укрианы, назвав ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».



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ФОТО: pxhere.com
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