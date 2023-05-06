Американский F-16 разбился в Южной Корее

«Американский истребитель ... потерпел крушение во время тренировочного полета в субботу», — отмечается в сообщении.

Инцидент произошел в сельской местности неподалеку от авиабазы Осан. Известно, что пилот катапультировался, его доставили в медучреждение. Никто из гражданских лиц не пострадал.

Военные начали расследование ЧП.

