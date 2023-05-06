Американский F-16 разбился в Южной Корее
6 мая 202308:39
Истребитель F-16 разбился неподалеку от крупной военной базы США в Южной Корее. Об этом сообщили в командовании американских ВВС в республике, передает CNN.
«Американский истребитель ... потерпел крушение во время тренировочного полета в субботу», — отмечается в сообщении.
Инцидент произошел в сельской местности неподалеку от авиабазы Осан. Известно, что пилот катапультировался, его доставили в медучреждение. Никто из гражданских лиц не пострадал.
Военные начали расследование ЧП.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru