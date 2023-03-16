Вертолёт в США разбился при попытке угона
Попытка угона вертолёта в США завершилась его падением. Инцидент имел место ночью в аэропорту Сакраменто Executive. Полиция штата Калифорнии начал расследование происшествия.
Как говорится в официальном заявлении полицейского офиса, правоохранители прибыли в аэропорт по вызову из-за сигналов о многочисленных попытках проникновения в винтокрылые машины. На месте был обнаружен вертолёт со значительными повреждениями.
По горячим следам полиция не сумела задержать подозреваемых. Никто вообще пока не фигурирует в данном качестве. Информация о пострадавших при крушении вертолёта не поступала.
Федеральное бюро расследований объявило, что также проводит расследование происшествия. В свою очередь компания Capitol Helicopters, которая эксплуатирует вертолет, заявила, что несколько её бортов подверглись вандализму.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,5 млн+13 009 / сут.
Умерли
397 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
21,8 млн+11 360 / сут.
- Минтруд заинтересовался скандалом с Wildberries
- Госдеп назвал юридически недействительной приостановку участия России в ДСНВ
- Минобрнауки назвало сроки готовности учебника истории с разделом про СВО
- CNN: США дистанционно стёрли ПО на упавшем в Чёрном море дроне
- Экс-глава «Яндекс.Лавки» Красильщик заочно арестован по делу о фейках об армии РФ
- Пушилин: Нет предпосылок, что Киев собирается выводить подразделения из Артемовска
- СМИ: США ожидают начала наступления Украины к маю
- Вертолёт в США разбился при попытке угона
- В Иркутской области произошло землетрясение
- СМИ: В Белгородской области украинский снайпер ранил российского пограничника
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru