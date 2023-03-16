Вертолёт в США разбился при попытке угона

Попытка угона вертолёта в США завершилась его падением. Инцидент имел место ночью в аэропорту Сакраменто Executive. Полиция штата Калифорнии начал расследование происшествия.

Как говорится в официальном заявлении полицейского офиса, правоохранители прибыли в аэропорт по вызову из-за сигналов о многочисленных попытках проникновения в винтокрылые машины. На месте был обнаружен вертолёт со значительными повреждениями.

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По горячим следам полиция не сумела задержать подозреваемых. Никто вообще пока не фигурирует в данном качестве. Информация о пострадавших при крушении вертолёта не поступала.

Федеральное бюро расследований объявило, что также проводит расследование происшествия. В свою очередь компания Capitol Helicopters, которая эксплуатирует вертолет, заявила, что несколько её бортов подверглись вандализму.

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:УгонСШАВертолет
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