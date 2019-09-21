Американец утонул, делая предложение любимой

21 сентября 201921:00

Житель США Стивен Вебер утонул в Танзании, когда решил сделать предложение руки и сердца возлюбленной - Кенеше Антуан, сообщает Sky News.

Пара жила в доме, одно из помещений которого было погружено в воду. Американец решил сделать предложение руки и сердца, подплыв под водой к окну комнаты, в котором находилась невеста. В руках мужчины было кольцо и лист с текстом предложения.

Кенеша Антуан выложила видео в Facebook и написала, что ее жених «так и не всплыл на поверхность и не услышал ответ. Лучший день нашей жизни обернулся ужаснейшим, жесточайшим поворотом судьбы, который только можно представить» - сообщила девушка.

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Как именно погиб молодой человек, она не уточнила.

Ранее председатель комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по туризму и индустрии гостеприимства Юрий Барзыкин в эфире НСН рассказал о причинах гибели российских туристов в Турции.

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