Американец утонул, делая предложение любимой

Житель США Стивен Вебер утонул в Танзании, когда решил сделать предложение руки и сердца возлюбленной - Кенеше Антуан, сообщает Sky News.

Пара жила в доме, одно из помещений которого было погружено в воду. Американец решил сделать предложение руки и сердца, подплыв под водой к окну комнаты, в котором находилась невеста. В руках мужчины было кольцо и лист с текстом предложения.

Кенеша Антуан выложила видео в Facebook и написала, что ее жених «так и не всплыл на поверхность и не услышал ответ. Лучший день нашей жизни обернулся ужаснейшим, жесточайшим поворотом судьбы, который только можно представить» - сообщила девушка.