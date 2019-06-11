Алибасов очнулся от медикаментозного сна

У 72-летнего Бари Алибасова был диагностирован ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей. Врачи ввели пострадавшего в состояние медикаментозного сна.

В свою очередь продюсер Андрей Разин рассказал в эфире телеканала «Россия», что тайно проник в реанимацию к Алибасову, чтобы убедиться, что тот жив, отмечают Известия. Как уточнил Разин, ему удалось посетить товарища, несмотря на то, что все подходы были оцеплены.

