Алибасов очнулся от медикаментозного сна
Бари Алибасов выведен из состояния медикаментозного сна, передает РИА Новости, ссылаясь на представителя продюсера. Как отмечает RT, 4 июня Алибасов попал в институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского после отравления средством для очистки труб «Крот». Утверждается, что из-за яркой упаковки продюсер принял химикат за сок.
У 72-летнего Бари Алибасова был диагностирован ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей. Врачи ввели пострадавшего в состояние медикаментозного сна.
В свою очередь продюсер Андрей Разин рассказал в эфире телеканала «Россия», что тайно проник в реанимацию к Алибасову, чтобы убедиться, что тот жив, отмечают Известия. Как уточнил Разин, ему удалось посетить товарища, несмотря на то, что все подходы были оцеплены.
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