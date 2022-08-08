Данные участников программы лояльности Tele2 слили в сеть

Данные участников программы лояльности сотового оператора Tele2 слили в сеть. Об этом сообщает ТАСС.

В открытом доступе оказались данные 7,5 млн человек. Данные сообщают ФИО, телефон, email.

В Tele 2 сообщили, что проводят служебное расследование в связи с утечкой.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Сотовые Операторы
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры