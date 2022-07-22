Роскомнадзор составил протокол на «Ростелеком» из-за утечки персональных данных

Роскомнадзор составил административный протокол на компанию «Ростелеком» из-за утечки персональных данных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Штрафы за утечку личных данных могут стать соразмерны критичности информации

Ранее СМИ сообщили об утечке данных внутренних аккаунтов «Ростелекома». В компании заявляли, что ведут проверку, и исключили возможность внешнего проникновения в инфраструктуру.

«По факту проверки компании "Ростелеком" были выявлены нарушения российского законодательства в сфере персональных данных», — отметили в РКН.

Административный протокол по ч. 1 ст. 13.11 КоАП России за обработку персональных данных с нарушением законодательства, приведшим к утечке данных клиентов, был передан в суд, пишет RT. «Ростелекому» может грозить штраф в размере до 100 тысяч рублей.

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:УтечкаРостелекомРоскомнадзор
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