Алаудинов заявил о выжигании противника на Курском направлении

По его словам, на этом участке отлично выстроена оборона российских сил. «Работа идет активно», — указал Алаудинов. Он отметил, что на курском направлением противник уничтожается каждый день.

Ранее российский военный журналист Марат Хайруллин потребовал извинений от Алаудинова за то, что тот назвал его «великим сказочником», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

