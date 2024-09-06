Алаудинов заявил о выжигании противника на Курском направлении

Командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов заявил в Telegram, что противник «выжигается» на кореневском направлении в Курской области.

Депутат Соболев: Заявление Алаудинова о победе в СВО преждевременно

По его словам, на этом участке отлично выстроена оборона российских сил. «Работа идет активно», — указал Алаудинов. Он отметил, что на курском направлением противник уничтожается каждый день.

Ранее российский военный журналист Марат Хайруллин потребовал извинений от Алаудинова за то, что тот назвал его «великим сказочником», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Российская АрмияУкраинаВСУКурская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры