Алаудинов заявил о выжигании противника на Курском направлении
6 сентября 202405:17
Командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов заявил в Telegram, что противник «выжигается» на кореневском направлении в Курской области.
По его словам, на этом участке отлично выстроена оборона российских сил. «Работа идет активно», — указал Алаудинов. Он отметил, что на курском направлением противник уничтожается каждый день.
Ранее российский военный журналист Марат Хайруллин потребовал извинений от Алаудинова за то, что тот назвал его «великим сказочником», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru