Депутат Соболев: Заявление Алаудинова о победе в СВО преждевременно
Утверждение замначальника главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинова о победе России в специальной военной операции на Украине – преждевременно, заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев. Его слова приводит NEWS.ru.
Он выразил мнение, что пока рано говорить о победе России, и напомнил, что цели СВО – это денацификация и демилитаризация Украины.
Соболев заявил, что в настоящее время ВС РФ еще не взяли под контроль Херсон и Запорожье, поэтому необходимо сначала добиться поставленных целей и потом заявлять о победе.
Ранее Аладуинов заявил, что данном СВО РФ уже выиграла. Он также отметил, что в Курской области сейчас идет решающий ход спецоперации бой, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Ленинградской области сотрудницу банка облили зеленкой
- «Зенит» объявил об уходе нападающего Ивана Сергеева
- Россияне обошли британцев и немцев в Анталии
- СМИ: На дебатах Трампа и Харрис не будет живой аудитории
- Депутат Соболев: Заявление Алаудинова о победе в СВО преждевременно
- СК РФ: В отношении бывшего замглавы МЧС Барышева возбуждено дело о мошенничестве
- WSJ: Сотни шпионов из КНДР работают в ИТ-компаниях США
- Депутат Бессараб: Профсоюзы вносят свой вклад в помощь фронту
- Актер Пашутин опроверг информацию о конфискации его квартиры в Финляндии
- МЧС Подмосковья предупредило о заморозках ночью 6 сентября
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru