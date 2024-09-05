Депутат Соболев: Заявление Алаудинова о победе в СВО преждевременно

Утверждение замначальника главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинова о победе России в специальной военной операции на Украине – преждевременно, заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев. Его слова приводит NEWS.ru.

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Он выразил мнение, что пока рано говорить о победе России, и напомнил, что цели СВО – это денацификация и демилитаризация Украины.

Соболев заявил, что в настоящее время ВС РФ еще не взяли под контроль Херсон и Запорожье, поэтому необходимо сначала добиться поставленных целей и потом заявлять о победе.

Ранее Аладуинов заявил, что данном СВО РФ уже выиграла. Он также отметил, что в Курской области сейчас идет решающий ход спецоперации бой, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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