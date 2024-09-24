Алаудинов заявил о наличии доказательств создания ВСУ концлагерей для курян
Украинские военные создают концлагеря для мирного населения Курской области. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Вооруженных сил России Апти Алаудинов.
«У нас... есть и видеоотчеты, и все доказательства того, каким образом они их (мирных жителей. — НСН) расстреливают, о концлагерях, которые у них там есть и куда собрано все население», — рассказал генерал-майор в эфире «Соловьев Live».
Алаудинов подчеркнул, что российская сторона фиксирует «жестокие вещи».
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о наличии прямых данных о создании украинскими боевиками «подобий концлагерей» на приграничных территориях. По словам дипломата, ВСУ помещают туда граждан, которые не смогли покинуть опасные районы, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru