Алаудинов заявил о наличии доказательств создания ВСУ концлагерей для курян

«У нас... есть и видеоотчеты, и все доказательства того, каким образом они их (мирных жителей. — НСН) расстреливают, о концлагерях, которые у них там есть и куда собрано все население», — рассказал генерал-майор в эфире «Соловьев Live».

Алаудинов подчеркнул, что российская сторона фиксирует «жестокие вещи».

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о наличии прямых данных о создании украинскими боевиками «подобий концлагерей» на приграничных территориях. По словам дипломата, ВСУ помещают туда граждан, которые не смогли покинуть опасные районы, пишет RT.

