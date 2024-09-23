Смирнов: В Курской области получили более 770 заявлений о пропавших без вести
Более 770 заявлений о пропавших без вести было получено в Курской области с начала августа. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Алексей Смирнов.
По его словам, в ходе освобождения нескольких населённых пунктов Кореневского района были найдены 268 человек, в том числе 118 граждан, которые находились в розыске по запросам родственников.
Губернатор отметил, что ещё 101 разыскиваемого нашли сотрудники полиции.
«В основном это пожилые люди, которые спешно покинули свои дома, потеряли документы и сейчас находятся в пунктах временного размещения или проживают у родственников», — написал он.
Смирнов добавил, что в случае утраты связи с близкими следует обратиться в ближайший отдел полиции, независимо от города.
Ранее в МЧС РФ заявили, что за неделю более 6 200 жителей Курской области убыли из приграничных районов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru