Смирнов: В Курской области получили более 770 заявлений о пропавших без вести

По его словам, в ходе освобождения нескольких населённых пунктов Кореневского района были найдены 268 человек, в том числе 118 граждан, которые находились в розыске по запросам родственников.

Губернатор отметил, что ещё 101 разыскиваемого нашли сотрудники полиции.

«В основном это пожилые люди, которые спешно покинули свои дома, потеряли документы и сейчас находятся в пунктах временного размещения или проживают у родственников», — написал он.

Смирнов добавил, что в случае утраты связи с близкими следует обратиться в ближайший отдел полиции, независимо от города.

Ранее в МЧС РФ заявили, что за неделю более 6 200 жителей Курской области убыли из приграничных районов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

