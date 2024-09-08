Алаудинов заявил, что военные уничтожили три пикапа с бойцами ВСУ
8 сентября 202405:33
Военные России уничтожили в Курской области три пикапа с бойцами Вооруженных сил Украины, сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.
Кроме того, российские бойцы ликвидировали микроавтобус с украинскими военными.
Ранее Алаудинов заявил, что ВСУ ежедневно перебрасывают в Курскую область новые силы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru