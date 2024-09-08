Алаудинов заявил, что военные уничтожили три пикапа с бойцами ВСУ

Военные России уничтожили в Курской области три пикапа с бойцами Вооруженных сил Украины, сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

Алаудинов заявил о выжигании противника на Курском направлении

Кроме того, российские бойцы ликвидировали микроавтобус с украинскими военными.

Ранее Алаудинов заявил, что ВСУ ежедневно перебрасывают в Курскую область новые силы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:Российская АрмияКурская ОбластьУкраинаВСУ

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