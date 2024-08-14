Алаудинов допустил, что Зеленского могут убить в ближайшее время

В ближайшее время президента Украины Владимира Зеленского могут «убить его хозяева», заявил замначальника Главного военно-политического управления Минобороны России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

По его словам, действия Зеленского, который, по его мнению, представляет угрозу для мирного населения и совершает нападения на Курскую область, могут оправдать лишь те, кто сам имеет такие же моральные качества.

Алаудинов назвал целью ВСУ не только Курскую, но и часть Белгородскую область

Алаудинов подчеркнул, что для него такие действия сравнимы с поведением животного, и выразил надежду, что Зеленского, в случае его поимки, не просто расстреляют или посадят, а казнят.

6 августа ВСУ прорвали границу в Суджанском районе Курской области, и боевые действия распространились на соседний Кореневский район. 12 августа врио губернатора Алексей Смирнов сообщил, что украинские силы контролируют 28 населенных пунктов и сумели проникнуть на 12 км вглубь региона и на 40 км по фронту, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Телеграм-канал Владимира Зеленского
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