Алаудинов допустил, что Зеленского могут убить в ближайшее время
В ближайшее время президента Украины Владимира Зеленского могут «убить его хозяева», заявил замначальника Главного военно-политического управления Минобороны России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.
По его словам, действия Зеленского, который, по его мнению, представляет угрозу для мирного населения и совершает нападения на Курскую область, могут оправдать лишь те, кто сам имеет такие же моральные качества.
Алаудинов подчеркнул, что для него такие действия сравнимы с поведением животного, и выразил надежду, что Зеленского, в случае его поимки, не просто расстреляют или посадят, а казнят.
6 августа ВСУ прорвали границу в Суджанском районе Курской области, и боевые действия распространились на соседний Кореневский район. 12 августа врио губернатора Алексей Смирнов сообщил, что украинские силы контролируют 28 населенных пунктов и сумели проникнуть на 12 км вглубь региона и на 40 км по фронту, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru