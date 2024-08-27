Алаудинов: освобождены два населенных пункта в Курской области
27 августа 202404:33
ВС РФ освободили два населенных пункта в Курской области, сообщает Ura.ru со ссылкой на заявление командира спецназа «Ахмат» генерал-майора Апты Алаудинова.
По его словам, речь идет о Нижней Паровой и Нечаеве. Отмечается, что противник понес значительные потери, уничтожена часть боевой техники Вооруженных сил Украины.
Ранее Алаудинов заявил, что «Ахмат» поразил более десяти единиц техники на Курском направлении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Алаудинов: освобождены два населенных пункта в Курской области
- СМИ: Восемь танков ВСУ расстреливали машины жителя Курской области
- В Польше заявили, что ведут гибридную войну
- В США подтвердили обсуждение с Киевом ударов вглубь РФ
- СМИ: Ассистентку и телохранителя Дурова отпустили после допроса
- В ВСУ заявили о массированном ударе ракетами и дронами ВС России
- ОАЭ потребовали предоставить Дурову доступ к консульским услугам
- Левая партия LFI потребует сместить Макрона
- Американский наемник из ЧВК FOG рассказал о хаосе в ВСУ
- В Польше назвали прошедшую атаку ВС РФ по Украине одной из самых интенсивных
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru