Алаудинов: освобождены два населенных пункта в Курской области

ВС РФ освободили два населенных пункта в Курской области, сообщает Ura.ru со ссылкой на заявление командира спецназа «Ахмат» генерал-майора Апты Алаудинова.

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По его словам, речь идет о Нижней Паровой и Нечаеве. Отмечается, что противник понес значительные потери, уничтожена часть боевой техники Вооруженных сил Украины.

Ранее Алаудинов заявил, что «Ахмат» поразил более десяти единиц техники на Курском направлении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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