Al Jazeera: Телефон Пригожина нашли на месте крушения его бизнес-джета

«Источник в компании "Вагнера" сообщил, что телефон Пригожина был найден возле одного из тел», — отмечает телеканал.

При этом тело бизнесмена пока не идентифицировали среди останков.

Бизнес-джет Embraer потерпел крушение накануне вечером в Бологовском районе Тверской области. Как сообщили в МЧС, погибли семь пассажиров и три члена экипажа. По данным Росавиации, на борту самолета должны были быть Пригожин, командир ЧВК Дмитрий Уткин, бойцы «Вагнера» Сергей Пропустин, Евгений Макарян, Александр Тотмин, якобы связанный со структурами бизнесмена Валерий Чекалов, Николай Матусеев. Официальной информации о гибели основателя ЧВК нет, пишет «Свободная пресса».

Следственный комитет РФ возбудил по факту ЧП уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, отмечает Ura.ru.

