Рогов: Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин погибли при крушении самолета под Тверью

Рогов уточнил, что эту информацию ему сообщили бойцы группы «Вагнера».

Однажды Пригожина уже называли погибшим. В 2019 году СМИ писали о крушении грузового военного самолета в Конго, где якобы находился Пригожин, военные и влиятельные чиновники Конго. Позднее сведения о смерти главы «вагнеров» опровергли.

Ранее на месте крушения частного бизнес-джета в Тверской области обнаружены тела восьми погибших, передает «Радиоточка НСН». По данным МЧС России, самолет Embraer Legacy упал в районе населенного пункта Куженкино. Согласно списку пассажиров, на борту находилось 10 человек, включая бизнесмена Евгения Пригожина.

