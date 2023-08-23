Рогов: Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин погибли при крушении самолета под Тверью

Член лавного совета администрации Запорожской области и председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о гибели главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и и командира «оркестрантов» Дмитрия Уткина. Об этом Рогов написал в своем Telegram-канале.

На месте крушения самолета под Тверью обнаружили тела восьми погибших

Рогов уточнил, что эту информацию ему сообщили бойцы группы «Вагнера».

Однажды Пригожина уже называли погибшим. В 2019 году СМИ писали о крушении грузового военного самолета в Конго, где якобы находился Пригожин, военные и влиятельные чиновники Конго. Позднее сведения о смерти главы «вагнеров» опровергли.

Ранее на месте крушения частного бизнес-джета в Тверской области обнаружены тела восьми погибших, передает «Радиоточка НСН». По данным МЧС России, самолет Embraer Legacy упал в районе населенного пункта Куженкино. Согласно списку пассажиров, на борту находилось 10 человек, включая бизнесмена Евгения Пригожина.

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ФОТО: соцсети
ТЕГИ:Евгений ПригожинТверская ОбластьКрушение Самолёта

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