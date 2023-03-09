Актёр Сергей Гармаш отравился
Представитель Сергея Гармаша Олег Будрин заявил, что актёр отравился и ему вызывали скорую помощь, сообщает РИА Новости.
По его словам, о госпитализации пока никакой речи нет, 64-летний артист «просто что-то съел в дороге», а супруга «испугалась и вызвала врача».
«Я не знаю про госпитализацию. При отравлениях это бывает. Ничего страшного», - добавил Будрин.
Он также подтвердил, что у Гармаша есть проблемы с сердцем, объяснив это возрастом артиста, а также курением и плотным рабочим графиком.
Ранее югославский и сербский кинематографист Эмир Кустурица попал в больницу с переломом ноги, сообщает НСН.
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