Актёр Сергей Гармаш отравился

По его словам, о госпитализации пока никакой речи нет, 64-летний артист «просто что-то съел в дороге», а супруга «испугалась и вызвала врача».

«Я не знаю про госпитализацию. При отравлениях это бывает. Ничего страшного», - добавил Будрин.

Он также подтвердил, что у Гармаша есть проблемы с сердцем, объяснив это возрастом артиста, а также курением и плотным рабочим графиком.

Ранее югославский и сербский кинематографист Эмир Кустурица попал в больницу с переломом ноги, сообщает НСН.