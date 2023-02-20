Тяжелобольного Сванидзе доставили в клинику Израиля

Российский журналист и общественный деятель Николай Сванидзе переправлен для лечения из Москвы в одну из клиник Израиля. Произошло это несколько дней назад, сообщила сегодня радиостанция Kan.

Известно, что 67-летний журналист находится в отделении реанимации и подключён к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи установили, что у Сванидзе сильная лёгочная инфекция, осложнённая сепсисом. По последним данным, его состояние несколько улучшилось.

О госпитализации Николая Сванидзе стало известно 6 февраля. Как отмечает НСН, у него диагностировали отёк легких. В ноябре 2022 года Сванидзе был исключён из состава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Сам он объяснял это своей открытой критикой специальной военной операции.

