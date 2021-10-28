Актёр из телешоу «Суд присяжных» умер от коронавируса

Коллега умершего Рубен Маркарьян рассказал агентству, что 66-летний Степанов лечился в больнице в Тамбовской области.

«Сегодня же пришло известие, что он скончался», - заявил Маркарьян.

Ранее в Челябинске умер главный врач гомеопатической клиники Юрий Попов, который был известен в регионе как противник прививок от COVID-19, сообщает Ura.ru.

