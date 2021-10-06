Сенатор от Адыгеи Селезнёв умер от COVID-19

Глава комитета Совета Федераци РФ по регламенту Вячеслав Тимченко подтвердил, что в Краснодаре на 63 году жизни умер сенатор от Адыгеи Олег Селезнёв, сообщает РИА Новости.

Причиной смерти политика стал коронавирус. Отмечается, что Селезнёв скончался в одном из коронавирусных госпиталей Краснодара.

Ранее от последствий коронавируса умерла супруга певца Прохора Шаляпина Татьяна Клаудия Дэвис, сообщает RT.

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ФОТО: pixabay.com
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