Сенатор от Адыгеи Селезнёв умер от COVID-19

Глава комитета Совета Федераци РФ по регламенту Вячеслав Тимченко подтвердил, что в Краснодаре на 63 году жизни умер сенатор от Адыгеи Олег Селезнёв, сообщает РИА Новости.

Причиной смерти политика стал коронавирус. Отмечается, что Селезнёв скончался в одном из коронавирусных госпиталей Краснодара.

Ранее от последствий коронавируса умерла супруга певца Прохора Шаляпина Татьяна Клаудия Дэвис, сообщает RT.

