Сенатор от Адыгеи Селезнёв умер от COVID-19
6 октября 202118:02
Глава комитета Совета Федераци РФ по регламенту Вячеслав Тимченко подтвердил, что в Краснодаре на 63 году жизни умер сенатор от Адыгеи Олег Селезнёв, сообщает РИА Новости.
Причиной смерти политика стал коронавирус. Отмечается, что Селезнёв скончался в одном из коронавирусных госпиталей Краснодара.
Ранее от последствий коронавируса умерла супруга певца Прохора Шаляпина Татьяна Клаудия Дэвис, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru