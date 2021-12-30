Актёр из «Каменской» Владимир Поночевный умер от ковида

Советский, белорусский актёр кино и ТВ, режиссёр Владимир Поночевный умер 29 декабря, сообщает «Российская газета».

Умер актер из фильма «Кортик» Виталий Быков

Причиной смерти артиста стали последствия перенесённого коронавируса.

Владимир Поночевный родился 13 июня 1939 года. Его кино дебют состоялся в 1958 году. За свою карьеру Поночевный снялся в таких фильмах, как «Последняя ночь в раю», «Сыновья уходят в бой», «Государственная граница», и других, а также в сериале «Каменская».

Ранее в Москве на 73-м году жизни скончался российский певец и композитор Александр Градский, сообщает RT.

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ФОТО: pixabay.com
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