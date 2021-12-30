Актёр из «Каменской» Владимир Поночевный умер от ковида

Причиной смерти артиста стали последствия перенесённого коронавируса.

Владимир Поночевный родился 13 июня 1939 года. Его кино дебют состоялся в 1958 году. За свою карьеру Поночевный снялся в таких фильмах, как «Последняя ночь в раю», «Сыновья уходят в бой», «Государственная граница», и других, а также в сериале «Каменская».

Ранее в Москве на 73-м году жизни скончался российский певец и композитор Александр Градский, сообщает RT.