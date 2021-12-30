Актёр из «Каменской» Владимир Поночевный умер от ковида
Советский, белорусский актёр кино и ТВ, режиссёр Владимир Поночевный умер 29 декабря, сообщает «Российская газета».
Причиной смерти артиста стали последствия перенесённого коронавируса.
Владимир Поночевный родился 13 июня 1939 года. Его кино дебют состоялся в 1958 году. За свою карьеру Поночевный снялся в таких фильмах, как «Последняя ночь в раю», «Сыновья уходят в бой», «Государственная граница», и других, а также в сериале «Каменская».
Ранее в Москве на 73-м году жизни скончался российский певец и композитор Александр Градский, сообщает RT.
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