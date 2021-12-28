Умер актер из фильма «Кортик» Виталий Быков
Советский и белорусский актер театра и кино Виталий Быков скончался на 81-м году жизни. Сообщение об этом опубликовано на сайте Минского драматического театра имени Горького.
«Мы потеряли талантливого артиста. Его уход – тяжелая и невосполнимая утрата для всех нас», — отмечается в сообщении.
Театр выразил соболезнования друзьям и близким Быкова. Причины смерти артиста не уточняются, пишет РИА ФАН.
Виталий Быков родился в 1941 году в Даугавпилсе (Латвия). Актер — выпускник Ленинградского государственного института театра, музыки и кино, служил в Минском театре Горького с 1972 года. Быков наиболее известен по киноролям в картинах «Кортик», «Бронзовая птица», «Знак беды», «В июне 41-го», пишет RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,4 млн+21 922 / сут.
Умерли
306 тыс.+935 / сут.
Выздоровели
9,3 млн+43 961 / сут.
- Лавров предложил расширить число регионов для переселения соотечественников
- В Роскачестве нашли кишечную палочку в готовых мясных паштетах
- Лавров: Москва будет отстаивать свои интересы на переговорах с США
- Мясников рассказал об опасности обезболивающих при похмелье
- Россияне потратили на вакцинные туры за границу почти 310 млн рублей
- Набиуллина: Пик роста цен на недвижимость в России пройден
- СК проверит информацию о жестоком обращении с ребенком в кировском детском саду
- В ЦБ выразили надежду на снижение инфляции к концу 2022 года
- Туроператоры пожаловались в Роспотребнадзор на невыплату компенсаций по страховке пьяным туристам
- Косачев: Россия имеет право защищать своих граждан за рубежом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru