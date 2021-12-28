Умер актер из фильма «Кортик» Виталий Быков

Советский и белорусский актер театра и кино Виталий Быков скончался на 81-м году жизни. Сообщение об этом опубликовано на сайте Минского драматического театра имени Горького.

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«Мы потеряли талантливого артиста. Его уход – тяжелая и невосполнимая утрата для всех нас», — отмечается в сообщении.

Театр выразил соболезнования друзьям и близким Быкова. Причины смерти артиста не уточняются, пишет РИА ФАН.

Виталий Быков родился в 1941 году в Даугавпилсе (Латвия). Актер — выпускник Ленинградского государственного института театра, музыки и кино, служил в Минском театре Горького с 1972 года. Быков наиболее известен по киноролям в картинах «Кортик», «Бронзовая птица», «Знак беды», «В июне 41-го», пишет RT.

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ФОТО: pixabay.com
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