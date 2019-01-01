Происшествия

Акция памяти спецназовца проходит в Подмосковье на месте его гибели

4 июня17:32

Жители Путилково приходят целыми семьями. Они возлагают к импровизированному мемориалу охапки цветов и зажигают свечи, сообщает сайт «Подмосковье сегодня».

Поток желающих отдать дань уважения герою, который заступился в неравной драке за двух мужчин и сам погиб, не прекращается уже второй день. Сюда приходят друзья, знакомые, соседи и неравнодушные земляки 24-летнего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина.

Погибшего спецназовца похоронят 6 июня на Митинском кладбище.

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Ранее НСН сообщила, что подозреваемый в убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина задержан. Об этом сообщил отец погибшего Алексей Белянкин. По его словам, личности остальных хулиганов, участвовавших в драке в Подмосковье на данный момент установлены.

По словам отца, большинство злоумышленников и главный подозреваемый скрылись в Армению. Алексей Белянкин заявил, что об этом ему рассказали в Следственном комитете. О том, сколько человек являются подозреваемыми по этому делу, ему неизвестно.



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ФОТО: страница Ивана Богданова во «ВКонтакте»
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