Акция памяти спецназовца проходит в Подмосковье на месте его гибели

Ранее НСН сообщила, что подозреваемый в убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина задержан. Об этом сообщил отец погибшего Алексей Белянкин. По его словам, личности остальных хулиганов, участвовавших в драке в Подмосковье на данный момент установлены.

По словам отца, большинство злоумышленников и главный подозреваемый скрылись в Армению. Алексей Белянкин заявил, что об этом ему рассказали в Следственном комитете. О том, сколько человек являются подозреваемыми по этому делу, ему неизвестно.







