Адвокат рассказал, кого надо судить за катастрофу в Шереметьеве

Главный редактор RT Маргарита Симоньян призвала осудить пассажиров сгоревшего в Шереметьеве самолета, которые якобы пытались спасти свои вещи во время эвакуации.

«Пассажиров, спасавших свои кошельки и айпады ценой жизней стоящих за спиной (если это подтвердится), — надо, конечно, судить. Я очень редко призываю кого-то наказывать и, в целом, считаю, что наказывают у нас сильно избыточно и без разбору, но конкретно эта история называется непредумышленное убийство», — написала Симоньян в своем Telegram-канале.

О том, что пассажиры с задних рядов горящего лайнера Sukhoi Superjet 100 не успели эвакуироваться и погибли из-за того, что люди в носовой части стали в панике доставать свои вещи с полок, ранее сообщил источник «Интерфакса». Официального подтверждения этой версии пока не поступало. Так или иначе, Симоньян не стоило призывать отправить под суд пассажиров сгоревшего самолета, заявил в интервью НСН адвокат Игорь Трунов.

«Я считаю, что дилетантам вообще нельзя давать права слова и высказывать те или иные мнения по тому вопросу, где они не являются специалистами. Она не есть специалист в уголовном праве, она не есть специалист в части расследования авиационных катастроф, поэтому недопустимо в момент трагедии делать такие заявления. Тем более что она не просто домохозяйка, которая может позволить себе безответственно делать те или иные заявления», — отметил адвокат.

По его словам, конечно, это беда, если больше людей погибло, чем могло погибнуть, из-за того, что пассажиры во время эвакуации брали с собой ручную кладь. Однако не их стоит призывать к ответственности, а следователей и судей, которые лишили россиян веры в справедливое возмещение ущерба, уверен собеседник НСН.

«Нужно понимать, откуда ноги растут и к чему должна была призывать Маргарита Симоньян. Она должна была призывать к ответственности тех судей, которые выносят противоправные решения об отказе в возмещении вреда жертвам авиакатастроф. Это те решения следственных и судебных органов, которые сформировали твердую позицию, что в российском суде возмещение вреда за утраченный багаж никогда не получишь. Поэтому люди знают, что либо я свои ценные вещи возьму, либо мне ничего не светит. Сформировано общественное мнение “спасай себя сам”. В цивилизованных странах всем понятно, что страховка настолько высока, что тащить из горящего самолета какие-то вещи, просто смешно, все будет оплачено, за все будет надлежащее возмещение. Наша судебная практика и толкает людей на такого рода поступки», — рассказал адвокат.

Игорь Трунов напомнил, что в России ратифицирована Монреальская конвенция, которая регламентирует страховые выплаты по мировым стандартам, но отметил, что в российском суде добиться по этим стандартам ничего нельзя. В качестве примера адвокат привел отказ Мещанским судом по иску 72 родственников погибших в Сочинской авиакатастрофе, которая произошла 25 декабря 2016 года и унесла жизни всех 92 человек на борту.

Собеседник НСН добавил, что под суд надо отправлять не пострадавших пассажиров, пытавшихся спасти свое имущество, а следователей, которые не находят виновных в авиакатастрофах.

«За последние 15-20 лет мы не знаем ни одного судебного решения о привлечении к ответственности виновного за авиакатастрофу. Всегда списывается на человеческий фактор вины погибшего. Летчики, пилоты, кто-то еще, но мы не знаем судебных решений, как профилактического воздействия. Это, конечно, профилактическая мера, прежде всего. Ведь мы, когда расследуем авиакатастрофу, мы не стремимся мстить, это именно профилактика. Профилактика не работает последние 15 лет, и Симоньян должна сказать, а давайте проверим этих доблестных следователей, чем они занимаются, кого они покрывают, из каких соображений, есть ли там меркантильная составляющая, ведь это одна из самых капиталоемких отраслей экономики», — заметил Игорь Трунов.