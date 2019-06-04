СК сообщил о задержании двух подозреваемых в убийстве спецназовца

Двое подозреваемых в убийстве бывшего спецназовца Никиты Белянкина в ходе драки в подмосковном Красногорске задержаны. Как сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, по подозрению в совершении преступления задержаны двое мужчин 1977 и 1982 годов рождения, говорится на сайте ведомства.

Петренко добавила, что установлены все участники инцидента, с рядом из них уже работают следователи, пишет «Газета.ру».

Инцидент произошел 1 июня поздно вечером в Подмосковье. Никита Белянкин стал свидетелем групповой драки, он решил вмешаться в конфликт, в ходе которого получил смертельное ранение ножом в сердце, сообщает «Свободная пресса». Белянкин уволился из Минобороны менее года назад, он был участником войны с террористами в Сирии.

