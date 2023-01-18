Актрису Удовиченко госпитализировали с переломом позвоночника

В сообщении говорится, что в этой связи спектакль «Новогодний переполох» в Петрозаводске прошёл с заменой актрисы.

«Тур не отменяется, но будет проведена замена артистки... Просим вас проявить понимание и уважение к ситуации», - отметили организаторы.

Ранее кинорежиссёр Никита Михалков, госпитализированный с гриппом 5 января, заявил, что продолжает проходить лечение в больнице, сообщает RT.

