Актрису Удовиченко госпитализировали с переломом позвоночника
Народная артистка России Лариса Удовиченко попала в больницу с переломом позвоночника. Об этом сообщает петрозаводский региональный портал билетного оператора «Кассир.ру».
В сообщении говорится, что в этой связи спектакль «Новогодний переполох» в Петрозаводске прошёл с заменой актрисы.
«Тур не отменяется, но будет проведена замена артистки... Просим вас проявить понимание и уважение к ситуации», - отметили организаторы.
Ранее кинорежиссёр Никита Михалков, госпитализированный с гриппом 5 января, заявил, что продолжает проходить лечение в больнице, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+5 478 / сут.
Умерли
395 тыс.+46 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+5 028 / сут.
- Алексея Арестовича внесли в базу «Миротворца»
- Актрису Удовиченко госпитализировали с переломом позвоночника
- Путин: инфляция в 2023 году будет в районе 5-7%
- Путин назвал «неонацистским» правящий режим на Украине
- Экс-главком НАТО потребовал многократного усиления Украины
- Путин распорядился в 2023 году ликвидировать в РФ очереди в детсады
- Путин заявил, что индексация МРОТ должна быть выше уровня инфляции
- Военный эксперт назвал наиболее эффективное средство против танков Leopard
- Лавров: Вопрос Лачинского коридора может быть скоро урегулирован
- СМИ: сеть Westland закроет в России свои магазины одежды
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru