Актрису Удовиченко госпитализировали с переломом позвоночника

Народная артистка России Лариса Удовиченко попала в больницу с переломом позвоночника. Об этом сообщает петрозаводский региональный портал билетного оператора «Кассир.ру».

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В сообщении говорится, что в этой связи спектакль «Новогодний переполох» в Петрозаводске прошёл с заменой актрисы.

«Тур не отменяется, но будет проведена замена артистки... Просим вас проявить понимание и уважение к ситуации», - отметили организаторы.

Ранее кинорежиссёр Никита Михалков, госпитализированный с гриппом 5 января, заявил, что продолжает проходить лечение в больнице, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Одиноков
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