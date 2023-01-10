Актера Ивана Краско госпитализировали в Петербурге с инсультом

«Иван Иванович в больнице. Диагноз - инсульт, состояние стабильное», — отметил собеседник агентства.

По словам директора, 92-летнего Краско перевели в общую палату в отделении неврологии Елизаветинской больницы. Как уточнил Смородинов, актер находится в больнице с 6 января, пишет RT.

Ранее стало известно, что режиссера Никиту Михалкова госпитализировали с гриппом, напоминает Ura.ru. По данным СМИ, 77-летний кинодеятель находится в реанимации, его состояние ухудшилось.

