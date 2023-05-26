Актрису Дрожжину приговорили к условному наказанию за хищения имущества Алексея Баталова

Замоскворецкий суд Москвы приговорил к четырем годам колонии условно актрису Наталью Дрожжину. Судья признал женщину виновной в хищении имущества семьи народного артиста СССР Алексея Баталова.

Приговор в законную силу на данный момент не вступил и может быть обжалован, передает ТАСС.

Дело о махинациях с квартирами семьи Баталова передано в суд

Ранее сообщалось, что вдова и дочь умершего в 2017 году актера Алексея Баталова из-за мошенничества лишились недвижимости и крупной денежной суммы. К делу подключился глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. В декабре 2021 расследование было завершено. Обвиняемыми по делу семьи Баталова проходят актриса Наталья Дрожжина, ее муж Михаил Цивин, а также нотариус Дмитрий Бублия.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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