Актрису Дрожжину приговорили к условному наказанию за хищения имущества Алексея Баталова
Замоскворецкий суд Москвы приговорил к четырем годам колонии условно актрису Наталью Дрожжину. Судья признал женщину виновной в хищении имущества семьи народного артиста СССР Алексея Баталова.
Приговор в законную силу на данный момент не вступил и может быть обжалован, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что вдова и дочь умершего в 2017 году актера Алексея Баталова из-за мошенничества лишились недвижимости и крупной денежной суммы. К делу подключился глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. В декабре 2021 расследование было завершено. Обвиняемыми по делу семьи Баталова проходят актриса Наталья Дрожжина, ее муж Михаил Цивин, а также нотариус Дмитрий Бублия.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru