Дело о махинациях с квартирами семьи Баталова передано в суд

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о мошенничестве в отношении недвижимости семьи актера Алексея Баталова. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Михаил Цивин и Наталья Дрожжина признаны следствием виновными по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере с лишением гражданина права на жилое помещение»).

Кроме супругов в качестве обвиняемого по этому делу проходит - нотариус г. Москвы Дмитрий Бублия. Ему инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ («Пособничество, совершение мошенничества группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, с лишением гражданина права на жилое помещение»), а также ч. 1 ст. 202 УК РФ («Злоупотребление полномочиями частным нотариусом»).

В апреле суд признал недействительным договор пожизненного содержания с иждивением Марии Баталовой, где другой стороной проходила Наталия Дрожжина. Вдова и дочь Народного артиста СССР Алексея Баталова признаны потерпевшими по делу.

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил организовать доследственную проверку по сообщениям СМИ о том, что вдова и дочь артиста Алексея Баталова из-за мошенничества лишились недвижимости и крупной денежной суммы.







