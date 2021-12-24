Дело о махинациях с квартирами семьи Баталова передано в суд
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о мошенничестве в отношении недвижимости семьи актера Алексея Баталова. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.
Михаил Цивин и Наталья Дрожжина признаны следствием виновными по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере с лишением гражданина права на жилое помещение»).
Кроме супругов в качестве обвиняемого по этому делу проходит - нотариус г. Москвы Дмитрий Бублия. Ему инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ («Пособничество, совершение мошенничества группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, с лишением гражданина права на жилое помещение»), а также ч. 1 ст. 202 УК РФ («Злоупотребление полномочиями частным нотариусом»).
В апреле суд признал недействительным договор пожизненного содержания с иждивением Марии Баталовой, где другой стороной проходила Наталия Дрожжина. Вдова и дочь Народного артиста СССР Алексея Баталова признаны потерпевшими по делу.
Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил организовать доследственную проверку по сообщениям СМИ о том, что вдова и дочь артиста Алексея Баталова из-за мошенничества лишились недвижимости и крупной денежной суммы.
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