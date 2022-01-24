Актриса из «Мира Дикого Запада» открыла подробности изнасилования музыкантом Мэнсоном
Американская актриса Эван Рэйчел Вуд, снявшаяся в телесериале «Мир Дикого Запада», обвинила музыканта Мэрилина Мэнсона в изнасиловании на камеру. Об этом сообщает американское издание Pitchfork.
По словам артистки, рокер изнасиловал ее в 2007 году во время съемок клипа Heart-Shaped Glasses. До этого сам Мэнсон заявлял, что на создание этой композиции его вдохновила именно Вуд.
Девушка рассказала, что по сценарию, ей необходимо было изобразить половой акт с музыкантом, но как только камеры включились, он по-настоящему совершил насилие над актрисой. При этом она подчеркнула, что не могла отказать Мэнсону, а съемочная группа «чувствовала себя неловко» и не знала, что делать.
Зимой 2021 года Вуд впервые объявила об унижениях и насилии со стороны Мэрилина Мэнсона. Тогда же американская певица Фиби Бриджерс сообщила о том, что в доме музыканта была «специальная комната для изнасилования». О психологическом и физическом давлении со стороны рокера рассказали уже более десятка женщин.
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