Актриса из «Мира Дикого Запада» открыла подробности изнасилования музыкантом Мэнсоном

Девушка рассказала, что по сценарию, ей необходимо было изобразить половой акт с музыкантом, но как только камеры включились, он по-настоящему совершил насилие над актрисой. При этом она подчеркнула, что не могла отказать Мэнсону, а съемочная группа «чувствовала себя неловко» и не знала, что делать.

Зимой 2021 года Вуд впервые объявила об унижениях и насилии со стороны Мэрилина Мэнсона. Тогда же американская певица Фиби Бриджерс сообщила о том, что в доме музыканта была «специальная комната для изнасилования». О психологическом и физическом давлении со стороны рокера рассказали уже более десятка женщин.